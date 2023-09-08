Бывший министр Красноярского края осужден на 3,2 года колонии
Центральный районный суд Красноярска признал бывшего министра транспорта региона Константина Димитрова виновным по делу о строительстве красноярского метро. Об этом пишет ТАСС.
О задержании Димитрова стало известно в июле прошлого года. Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Изначально бывший чиновник был заключен под стражу, однако затем заключил досудебное соглашение со следствием и был отпущен под домашний арест. Однако он нарушил условия меры пресечения и 2 августа суд вновь его арестовал его.
После рассмотрения дела суд признал Константина Димитрова виновным и приговорил его к тюремному заключению.
«Лишение свободы на три года и два месяца в колонии общего режима и на 2,5 года лишение права заниматься деятельностью, связанной с госслужбой», - пояснил представитель пресс-службы суда.
Ранее был задержан экс-заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь. Он стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. СМИ писали, что речь идет о хищении 900 миллионов рублей, которые были выделены на строительство красноярского метро. Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и предложил добровольно возместить ущерб по своему уголовному делу.