Бывший министр Красноярского края осужден на 3,2 года колонии

Центральный районный суд Красноярска признал бывшего министра транспорта региона Константина Димитрова виновным по делу о строительстве красноярского метро. Об этом пишет ТАСС.

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О задержании Димитрова стало известно в июле прошлого года. Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Изначально бывший чиновник был заключен под стражу, однако затем заключил досудебное соглашение со следствием и был отпущен под домашний арест. Однако он нарушил условия меры пресечения и 2 августа суд вновь его арестовал его.

После рассмотрения дела суд признал Константина Димитрова виновным и приговорил его к тюремному заключению.

«Лишение свободы на три года и два месяца в колонии общего режима и на 2,5 года лишение права заниматься деятельностью, связанной с госслужбой», - пояснил представитель пресс-службы суда.