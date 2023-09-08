В Херсонской области эвакуировали избирательную комиссию из-за обстрела

Избирательную комиссию в Херсонской области эвакуировали из-за ракетной атаки. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на брифинге.

«У нас меняется там ситуация (в новых регионах России — прим. ред.). В Херсонской области, Николай Иванович (Булаев, заместитель главы ЦИК — прим. ред.) скажет подробнее, там пришлось эвакуировать комиссию», — заявила она.

По словам Булаева, в Херсонской области объявили «ракетную атаку».

Напомним, что в новых субъектах России проходят непрямые выборы руководителей исполнительной власти — они состоятся в местных парламентах. Также на новых территориях проходит голосование за представителей законодательной власти.