В Алтайском крае пропала 12-летняя девочка. Как сообщает местное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте», Алина Канцерова ушла из дома в Барнауле 7 сентября в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Приметы девочки: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в темно-синюю куртку, черно-белую кофту, черные брюки и черные туфли. С собой у пропавшей была черная сумка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Алины, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.