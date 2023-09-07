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В Воронежской области обнаружили два новых очага сибирской язвы

В Воронежской области выявили два новых очага сибирской язвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ на сайте депздрава региона.

В Воронежской области обнаружили два новых очага сибирской язвы
© РИА Новости

Карантин по сибирской язве введен до 20 декабря 2023 года на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов Воронежской области. Эпизоотическим очагом (место источника возбудителя инфекции. — «Газета.Ru») по сибирской язве признано здание комплекса молочно-товарной фермы, находящееся по адресу: ул. Клубная, д. 15А, село Лебединка, Богучарский район. Кроме того, таким очагом стала территория, расположенная в 650 метрах западнее от дома №15А по улице Клубная села Лебединка.

Также в документе признана неблагополучной территория в радиусе 2 км от очага, к угрожаемой территории отнесены улицы в радиусе семи км от границ неблагополучного пункта. В эпизоотическом очаге ограничено посещение территории посторонними лицами, нельзя перемещать и ввозить невакцинированных против сибирской язвы животных. Кроме того, запрещен убой невакцинированных против сибирской язвы животных и вывоз продуктов убоя, заготовка и вывоз кормов.

До этого сообщалось, что в связи с выявленным очагом сибирской язвы на территории Панинского района Воронежской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

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