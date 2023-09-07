В Армении похищен пророссийский блогер Микаэл Бадалян

В армянском Горисе пропал пророссийский блогер Микаэл Бадалян, заявил в своем Telegram-канале глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его данным, мужчину похитили неизвестные в масках вечером 6 сентября. Свидетелем стал местный священник Армянской церкви.

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Мне только что сообщили добрые друзья в Ереване, что пророссийский блогер и активист Мика Бадалян был похищен неизвестными людьми в масках у гостиницы в Горисе, примерно в 21:00 вечера 6 сентября <...> Я очень встревожен, — написал Примаков.

По его словам, Бадалян участвовал в мероприятиях Русского Дома и его уже арестовывали ранее по обвинениям, которые многие трактовали как политические. А несколько дней назад он был гостем в передаче «Починяем примус» на радио Sputnik, где критиковал правительство Армении за антироссийскую позицию.

Мне не хотелось бы думать, что похищение Бадаляна как-то связано с его выступлением в радиоэфире, — написал глава Россотрудничества.

Примаков призвал компетентные органы Армении разобраться в ситуации и дать общественности исчерпывающие и прозрачные ответы по поводу судьбы и безопасности Бадаляна.

В среду, 6 сентября, Telegram-канал «Sputnik на русском» выпустил интервью с блогером и лидером движения «Азатагрум» Микаэлем Бадаляном. Там он прокомментировал звучавшие приглашения Армении в НАТО, заявив, что там страну никто не ждет, все это лишь фон для разгона антироссийских настроений и создание альтернативной структуры безопасности.

Блогер выразил уверенность, что процессы по вытеснению России из региона могут начаться в ближайшее время при пособничестве нынешних армянских властей.