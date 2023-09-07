Изнасилованная экс-дознавательница из Уфы не получила компенсацию

Бывшая дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова, которую в 2018 году изнасиловали трое начальников разных отделов полиции, заявила, что ей до сих пор не выплатили компенсацию морального вреда. Об этом сообщает Baza.

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«Этот «моральный вред» до сих пор как бы висит, апелляционное рассмотрение было, а исполнительных листов я до сих пор не получила. Поэтому никаких денег пока мне не приходит», — сказала Фатхисламова, отметив, что намерена добиваться выплаты.

30 октября 2018 года, находясь в отделе по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району, трое сотрудников полиции напали Фатхисламову и изнасиловали ее.

В декабре 2019 года суд приговорил за изнасилование 23-летней дознавательницы экс-начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и бывшего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева — к семи годам лишения свободы, экс-начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука — к шести годам.