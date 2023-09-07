Суд оставил экс-главу Минцифры Паршина в СИЗО
В Москве Басманный суд принял решение продлить до 12 декабря срок ареста экс-замминистра цифрового развития РФ Максиму Паршину, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает 7 сентября РИА «Новости».
Также срок заключения под стражей был продлен и для бизнесмена Александра Моносова, которому вменяют дачу взятки.
«Ходатайство следователя удовлетворить», — сказала судья.
Как писала «Парламентская газета», 13 июля в Следственном комитете сообщили о задержании Паршина по подозрению в коррупционном преступлении. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что Паршина взяли с поличным при получении взятки в 3,5 миллиона рублей в одном из столичных ресторанов. Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов.