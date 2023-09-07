Российский альпинист сорвался с горы в Пакистане

При восхождении на труднодоступную вершину горы Гашербрум IV в Пакистане сорвался российский альпинист Дмитрий Головченко, сообщает газета Dawn. Предполагается, что он погиб. Ведутся поиски тела россиянина.

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Отмечается, что Головченко отправился в экспедицию с Сергеем Ниловым по сложному маршруту без специального оборудования и местных проводников. На высоте семь тысяч метров из-за плохих погодных условий связь с ними прервалась. Нилов вернулся на базу один, получив обморожение. Вертолетом его доставили в Скарду.

Гашербрум IV — 17-я вершина мира по высоте. За всю историю ее покоряли всего 17 человек.

Ранее турист из Краснодара сорвался с высоты пяти тысяч метров и разбился насмерть во время восхождения на Эльбрус. Мужчина был в составе группы из 14 человек. К поисково-спасательным работам привлекались 24 человека, три единицы техники и коммерческий вертолет. Причины произошедшего пока неизвестны.