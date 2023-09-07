Суд смягчил наказание отцу Сергию

Суд рассмотрел апелляцию на приговор бывшему схиигумену Сергию ( Николай Романов ) и его помощнику Всеволоду Могучеву . Обоим смягчили наказание — снизили срок заключения на один месяц. Об этом URA.RU сообщил адвокат Павел Бабиков .

«Согласно постановлению суда, отец Сергий пробудет в колонии шесть лет 11 месяцев, а не семь лет. Всеволод Могучев — четыре года 11 месяцев, а не пять лет», — сообщил адвокат.

Отец Сергий осужден за экстремистские высказывания, которые, по версии следствия, позволял себе во время службы в Среднеуральском женском монастыре. Ранее экс-схиигумена уже отправляли на 3,5 года колонии за другие преступления в отношении прихожан. Этот срок суммировали с новым приговором.