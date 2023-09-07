В Сочи умерла впавшая в кому из-за ротавируса девочка

В Сочи скончалась семилетняя екатеринбурженка Маша Хрусталева, которая ранее после купания в Черном море заболела ротавирусов и впала в кому, сообщает E1.ru со ссылкой на маму погибшей Елену Хрусталеву. Болезнь настигла девочку во время отдыха 18 августа. Врачи планировали перевести девочку на лечение в Москву, но состояние ребенка ухудшилось, поэтому транспортировка оказалась невозможной.

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В 20:45 остановилось сердечко моей девочки! Сейчас надо транспортировать тело моей малышки, пока не понимаем как. В 10:00 пойдем в морг, будем узнавать, как это сделать, — рассказала Елена.

В конце августа девочку перевезли из поселка Лазаревского в реанимационное отделение сочинского центра охраны материнства и детства.

Ротавирусная инфекция является лидером в антирейтинге болезней, которые досаждают россиянам на местных курортах. Следом за ней располагаются гепатит А, золотистый стафилококк, вирус Коксаки и венерические заболевания.