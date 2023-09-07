В Петербурге после обеда отравились 13 школьников

В одной из школ Санкт-Петербурга после обеда отравились 13 учеников. Все они находятся в больнице, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

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«Об очаге острой кишечной инфекции в ГБОУ СОШ № 608 Кировского Района Санкт-Петербурга. В инфекционные стационары города госпитализировано 13 детей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что всего было выявлено 17 случаев отравления среди учащихся и сотрудников школы. За питание в учреждении отвечал «Комбинат питания „Кировский“». Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование.