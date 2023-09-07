Региональный режим ЧС из-за лесных пожаров снят в Якутии

Оперативный штаб Якутии заявил, что в регионе решили снять региональный режим чрезвычайно ситуации, введённый ранее из-за лесных пожаров.

«Режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в Якутии отменён. Соответствующий указ главы республики Айсена Николаева подписан накануне», — говорится в заявлении.

В оперштабе напомнили, что соответствующий режим был введён на территории республики 3 июля и действовал более двух месяцев

Вместе с этим на муниципальном уровне режим ЧС продолжает действовать только в Олекминском районе.