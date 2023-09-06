В Грозном упал кран
В Грозном из-за сильного ветра упал башенный кран. Находившийся в нем рабочий погиб, пишет «Московский комсомолец. Ставрополь» со ссылкой на источник.
В министерстве здравоохранения региона отметили, что бригада скорой, прибывшая на место инцидента, зафиксировала смерть крановщика.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал ранее, что на территории республики в результате урагана, ливней и града повреждены линии электропередач, кровли домов, повалены деревья и подтоплены дороги.
Специалисты, уточнил он, получили задание оценить ущерб и немедленно приступить к ликвидации последствий.
Представители экстренных служб, уточнили в региональном главке МЧС, производят откачку воды на территории частных домовладений, распилку упавших деревьев, демонтаж поврежденных крыш.