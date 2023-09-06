В Грозном упал кран

В Грозном из-за сильного ветра упал башенный кран. Находившийся в нем рабочий погиб, пишет «Московский комсомолец. Ставрополь» со ссылкой на источник.

В министерстве здравоохранения региона отметили, что бригада скорой, прибывшая на место инцидента, зафиксировала смерть крановщика.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал ранее, что на территории республики в результате урагана, ливней и града повреждены линии электропередач, кровли домов, повалены деревья и подтоплены дороги.

Специалисты, уточнил он, получили задание оценить ущерб и немедленно приступить к ликвидации последствий.