Обворовавший актрису Рутберг мигрант из Узбекистана арестован

Хамовнический суд Москвы арестовал подозреваемого в краже из квартиры известной российской актрисы Юлии Рутберг. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

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Мигрант из Узбекистана Уктам Саламов будет находиться в СИЗО два месяца.

Оперативники выяснили, что, после того как Саламов проник в дом на Садово-Сенной улице, он сломал замок квартиры на 11-м этаже и украл около двух миллионов рублей наличными в разной валюте. Злоумышленника удалось вычислить благодаря системам видеонаблюдения. Сыщики ведут розыск домработницы актрисы, которую подозревают в соучастии в преступлении.

О краже из квартиры уехавшей на гастроли актрисы стало известно 3 сентября. Отмечалось, что мигрант обворовал актрису, зная, что дома никого нет. Представители силовых структур изъяли у него часть похищенных наличных.