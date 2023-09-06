Суд запретил бывшему полковнику Квачкову участвовать в массовых мероприятиях

Дорогомиловский суд Москвы запретил полковнику ГРУ в отставке Владимиру Квачкову посещать массовые мероприятия и участвовать в них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд удовлетворил иск полиции об установлении административного надзора в отношении фигуранта до погашения им судимости 19 февраля 2029 года. Теперь Квачкову придется приходить раз в месяц для регистрации в отдел МВД России. Также ему запрещено посещать массовые мероприятия и участвовать в них.

Ранее стало известно, что Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей экс-полковника по делу о дискредитации Российской армии. Поводом для этого стали три публикации в группе «Квачков Владимир Васильевич» в «Одноклассниках», на которую подписана 21 тысяча человек.