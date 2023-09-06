Москвичка обнаружила змею в своей стиральной машине

Жительница московского района Новогиреево обнаружила в своей стиральной машине небольшую змею. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственные источники.

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На место направились сотрудники экстренных служб. Каким образом животное попало в бытовую технику — пока неизвестно.

Напомним, что в декабре 2022 года заводчица экзотических животных потеряла змею в московском метро. Женщина везла неядовитого полоза на фотосессию, положив его под куртку. Животное выпало из-под одежды на станции «Белорусская», а заметила пропажу хозяйка лишь на «Водном стадионе».