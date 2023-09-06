Ущерб от тайфуна в Приморье составил около 10 млрд рублей

Первый вице-губернатор - председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила, что ущерб, нанесенный региону тайфуном, составил около 10 млрд рублей, сообщает ТАСС. Во всех пострадавших районах сейчас работают специальные комиссии, оценивающие нанесенный ущерб.

По словам Щербины, выплаты гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия, уже начались. По предварительным данным, их сумма составит около двух млрд рублей. Ремонт дорог в регионе, отметила председатель правительства, пока не может начаться, так как еще не отовсюду ушла вода.