Ущерб от тайфуна в Приморье составил около 10 млрд рублей

Первый вице-губернатор - председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила, что ущерб, нанесенный региону тайфуном, составил около 10 млрд рублей, сообщает ТАСС. Во всех пострадавших районах сейчас работают специальные комиссии, оценивающие нанесенный ущерб.
По словам Щербины, выплаты гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия, уже начались. По предварительным данным, их сумма составит около двух млрд рублей. Ремонт дорог в регионе, отметила председатель правительства, пока не может начаться, так как еще не отовсюду ушла вода.
Ранее сообщалось, что правительство Приморского края направило 634 млн рублей пострадавшим во время чрезвычайной ситуации. Уточняется, что после того, как заявка от гражданина поступает в органы соцзащиты, решение о выплате принимается в течение 15 рабочих дней. На сегодняшний день направлено на получение выплат 17 046 заявлений от пострадавших от паводка.