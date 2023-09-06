12-летняя россиянка удерживала в квартире школьницу и избивала ее

Прокуратура Новгородской области начала проверку по факту издевательств и избиения 11-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

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Ранее в социальных сетях появилась информация, что 12-летняя школьница насильно удерживала другую девочку в квартире. Впоследствии девочку избили, побрили налысо, набили ей татуировку, вставили в нос пирсинг и прокололи брови. Теперь прокуратура даст оценку условиям жизни и воспитания девочек, а также работе школы и других учреждений. По результатам проверки могут быть приняты определенные меры.

Местные следователи также начали свою проверку, по итогам которой примут процессуальное решение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).