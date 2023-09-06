Квачкову установили административный надзор

Дорогомиловский районный суд Москвы установил административный надзор в отношении полковника главного разведывательного управления (ГРУ) в отставке Владимира Квачкова. Об этом сообщают Московские суды общей юрисдикции в своем Telegram-канале.

«Суд вынес решение установить административный надзор в отношении экс-полковника, освободившегося с места лишения свободы, до срока погашения судимости», — говорится в сообщении.

Раз в месяц Квачков обязан являться в отдел МВД, также ему запрещено посещать массовые мероприятия до 2029 года.

Во вторник, 15 августа, Тверской районный суд Москвы рассматривал административное дело в отношении Квачкова, которого обвиняют в дискредитации российской армии. Его оштрафовали на 40 тысяч рублей.