$96.62+0.28104.42-0.19

При обстреле села в Белгородской области погиб мирный житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели мирного жителя региона в результате обстрела села Козинка со стороны Украины.

При обстреле села в Белгородской области погиб мирный житель
© РИА Новости

«В результате повторного обстрела села Козинка Грайворонского городского округа погиб мирный житель. Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи», - написал глава региона в своем telegram-канале.

Гладков также сообщил о ранении женщины. Она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер. Пострадавшая госпитализирована и получает медицинскую помощь.