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На экс-председателя таможенного комитета ЛНР совершили покушение

Российские следователи задержали подозреваемую в покушении на убийство бывшего председателя таможенного комитета Луганской народной республики. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в Telegram.

Задержана подозреваемая в покушении на экс-главу таможенного комитета ЛНР
© РИА Новости

Следственными органами СУ СКР по ЛНР во взаимодействии с УФСБ России по региону расследуют уголовное дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», а также «Незаконные приобретение, передача, сбыт... взрывчатых веществ или взрывных устройств».

По данным СК, 3 сентября жительница Луганска передала чиновнику мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое сдетонировало после включения устройства.

Экс-глава таможенного комитета ЛНР и его сын получили множественные травмы, их госпитализировали. Сейчас жизням пострадавших ничего не угрожает.

Злоумышленницу задержали, она уже дала признательные показания.

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