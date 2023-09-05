Жительницы Новой Москвы натравили собак на женщину в хиджабе, которая гуляла с детьми на детской площадке. Об этом заявил в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. Его комментарий по ситуации был опубликован в Telegram-канале.

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Омбудсмен отметил, что все произошло в конце августа. По его данным, уроженка Северного Кавказа также подверглась избиению. Адвокат потерпевшей Руслан Нагиев рассказал, что участницы нападения высказывали слова «неприязни по религиозному и национальному признаку», в том числе из-за хиджаба.

«Женщина, ставшая жертвой нападения группы националистически настроенных граждан, подала соответствующее заявление в правоохранительные органы города Москвы», — написал Солтаев.

Он подчеркнул, что направил обращение столичному прокурору с просьбой взять расследование происшествия под личный контроль.

Чеченский омбудсмен подчеркнул, что инциденты, подобные нападению в Новой Москве, угрожают стабильности и общественному согласию в России.