Турист устроил стрельбу на пляже в Краснодарском крае

В Краснодарском крае 53-летний турист из Мурманской области устроил стрельбу на пляже. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

© lenta.ru

По данным издания, инцидент произошел на пляже в селе Дивноморское под Геленджиком. Мужчина поссорился с двумя отдыхающими. Конфликт перерос в драку, тогда фигурант достал травматический пистолет и начал стрелять.

Двух потерпевших доставили в больницу, а нападавшего — в отделение полиции. Силовики выясняют все обстоятельства произошедшего.