Неизвестные сожгли машину Toyota Land Cruiser, которая принадлежит главному конструктору Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) Валерию Бабакову. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел около двух часов ночи на улице Исаковского в районе Строгино.

«Двое неизвестных подожгли Toyota Land Cruiser и скрылись с места происшествия — дверь закрытой парковки открыть не смогли и перепрыгнули через забор», - отмечается в сообщении.

Также огнем оказались повреждены стоявшие рядом Mazda и BMW. Пожар был потушен сотрудниками экстренных служб.

Владельцем сгоревшей Toyota Land Cruiser, по информации Shot, является гендиректор конструкторского бюро «Навис», предприятия, которое производит аппаратуру для ГЛОНАСС, GPS, GALILEO и их функциональных дополнений, Валерий Бабаков.

Бабаков также руководил работами по созданию первых в СССР приборов, использующих сигналы спутниковых систем, является конструктором НАП ГЛОНАСС.