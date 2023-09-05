В Красноярске заведующую детсадом уволили после скандала с откровенными фото
Заведующая детским садом в Красноярске, которая публиковала откровенные фото в соцсетях, уволена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что заведующую одного из детсадов города Анастасию Красильникову просят уволить родители. Они оказались недовольны эротическими постами в социальных сетях и якобы полным игнорированием своих обязанностей заведующей. В публикациях утверждалось, что женщина хамила персоналу и родителям, а также урезала зарплаты подчиненным.
Собеседник агентства подтвердил увольнение Красильниковой. Он отметил, что связанно это именно с разгоревшимся скандалом.
Также ситуацией заинтересовалась прокуратура Красноярска. Она проверит сообщения о «ненадлежащем исполнении обязанностей руководителем МБДОУ №227». В ходе проверки сотрудники ведомства изучат сведения о нарушении заведующей законодательства об образовании, трудовых прав работников и требований бюджетного законодательства. Также прокуроры оценят исполнение главным управлением Красноярска функций учредителя детского сада.