Заведующая детским садом в Красноярске, которая публиковала откровенные фото в соцсетях, уволена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что заведующую одного из детсадов города Анастасию Красильникову просят уволить родители. Они оказались недовольны эротическими постами в социальных сетях и якобы полным игнорированием своих обязанностей заведующей. В публикациях утверждалось, что женщина хамила персоналу и родителям, а также урезала зарплаты подчиненным.

Собеседник агентства подтвердил увольнение Красильниковой. Он отметил, что связанно это именно с разгоревшимся скандалом.