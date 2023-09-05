Суд перенес рассмотрение продления ареста Евгении Беркович

Рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма перенесено с 5 на 6 сентября. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

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Хамовнический суд Москвы рассмотрит ходатайство 6 сентября в 14:00.

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В конце июня суд продлил режиссеру и драматургу арест до 10 сентября. Также следствие назначило психолого-лингвистическую автороведческую экспертизу, которую предстоит выполнить подразделению УФСБ по Свердловской области.

В начале мая Замоскворецкий суд Москвы арестовал Петрийчук и Беркович по обвинению в части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Обоснованием для ареста стало размещение на YouTube читки пьесы «Финист Ясный Сокол», где эксперты нашли признаки оправдания терроризма, идеологии террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) и джихадизма.

Защита обвиняемых считает проведенную «деструктологическую» экспертизу незаконной и основывает свои аргументы на ответе ВФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. В ответе говорится, что такие экспертизы не проводятся в РФЦСЭ, а «деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями».

Режиссером спектакля является Беркович, а сценаристом — Петрийчук. В постановке показана история женщин, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль получил «Золотую маску» и был финансирован, в том числе, Министерством культуры.

Российский еврейский конгресс обращался к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить эксперта по делу Беркович религиоведа Романа Силантьева на предмет разжигания межнациональной розни.