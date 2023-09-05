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Мэр Москвы сообщил о третьем за ночь беспилотнике

ВСУ попытались атаковать Москву беспилотником. Он был сбит системой ПВО в Тверской области в районе Завидлово. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это уже третья попытка атаки за ночь на Москву.

Мэр Москвы сообщил о третьем за ночь беспилотнике
© РИА Новости

«Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в Завидлово, <…> летевший в направлении Москвы», — сообщил Собянин в своем telegram-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших и повреждений. На месте работают все необходимые службы.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что БПЛА был сбит над Калужской областью. Позже Собянин дал информацию об уничтожении еще одного беспилотника в Истрийском районе Москвы.

Два беспилотника сбили в Подмосковье и над Калужской областью

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