Мэр Москвы сообщил о третьем за ночь беспилотнике

ВСУ попытались атаковать Москву беспилотником. Он был сбит системой ПВО в Тверской области в районе Завидлово. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это уже третья попытка атаки за ночь на Москву.

«Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в Завидлово, <…> летевший в направлении Москвы», — сообщил Собянин в своем telegram-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших и повреждений. На месте работают все необходимые службы.