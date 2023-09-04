В Киеве заминировали все ТРЦ

Начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко заявил, что полиции поступило сообщение о минировании всех торгово-развлекательных центров (ТРЦ) столицы. Его цитирует пресс-служба КГВА в Telegram.

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«Полиция столицы получила информацию о минировании всех торгово-развлекательных центров Киева», — сказал он.

Попко уточнил, что полиция отрабатывает эту информацию собственными силами, а подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) привлекут по необходимости.

Глава КГВА призвал жителей города сохранять спокойствие. Кроме того, он напомнил, что 1 и 4 сентября поступали ложные сообщения о минировании всех школ Киева.