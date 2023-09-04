Обокравшего квартиру артистки Рутберг вора привезла домработница

Домработница Юлии Рутберг стала невольной сообщницей в краже денег артистки. Об этом сообщает mk.ru.

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По данным издания, обокравший квартиру вор Уктам Саламов, который был знаком с домработницей, в категоричной форме заявил женщине, что ему срочно нужно в район Арбата. Он попросил помощницу по дому звезды подвезти его и потом оттуда же забрать. Женщина удивилась подобному совпадению, так как там находилась квартира актрисы, но не придала этому значения.

Преступник отсутствовал примерно час, но заплатил за поездку 10 тысяч рублей. С награбленного Саламов приобрел два мобильных телефона и отдал долг в размере 700 тысяч рублей. Mk.ru отмечает, что вор оставил отпечатки пальцев и кроссовок, а также "засветился" на видеокамере. При обыске у мужчины нашли 400 тысяч рублей (из полутора миллионов) и €4900 (из 7 тысяч).

"Для меня это, конечно, чудовищная ситуация, потому что мне нужно отдавать долги", - призналась Рутберг.