Адвокат: экс-аспиранта МГУ Мифтахова обвинили в оправдании терроризма

Адвокат Светлана Сидоркина, защищающая в судн экс-аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, заявила, что следователи ФСБ предъявили её клиенту обвинение в оправдании терроризма.

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По её словам, мужчина отказался признать вину.

«В ходе следственных действий вину Азат не признал, воспользовавшись статьей 51», - отметила юрист, добавив, что решение об избрании Мифтахову меры пресечения будет принято 5 сентября в Первомайском районном суде Кирова.

В материалах дело говорится, что в беседе с заключёнными экс-аспирант одобрил действия анархиста Михаил Жлобицкий, который в октябре 2018 года совершил теракт в здании УФСБ России по Архангельской области.