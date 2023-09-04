Адвокат: Экс-аспиранта МГУ Мифтахова обвинили в оправдании терроризма
Адвокат Светлана Сидоркина, защищающая в судн экс-аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, заявила, что следователи ФСБ предъявили её клиенту обвинение в оправдании терроризма.
По её словам, мужчина отказался признать вину.
«В ходе следственных действий вину Азат не признал, воспользовавшись статьей 51», - отметила юрист, добавив, что решение об избрании Мифтахову меры пресечения будет принято 5 сентября в Первомайском районном суде Кирова.
В материалах дело говорится, что в беседе с заключёнными экс-аспирант одобрил действия анархиста Михаил Жлобицкий, который в октябре 2018 года совершил теракт в здании УФСБ России по Архангельской области.
Ранее Сидоркина заявила, что Мифтахов был задержан сотрудниками ФСБ на выходе из колонии, где отбыл срок по статье о хулиганстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».