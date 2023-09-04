Летевший в Москву самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

Летевший из Владивостока в Москву самолет резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел с лайнером, который следовал из Владивостока в столичный аэропорт Шереметьево 4 сентября. Отмечается, что воздушное судно совершило экстренную посадку из-за самочувствия пассажира.

По данным источника, человек, которому стало плохо на борту, остался в Красноярске под наблюдением врачей, самолет же благополучно долетел до места назначения.