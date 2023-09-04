В Одесской области Украины пассажирский поезд сошел с рельсов
В Одесской области Украины в ночь на 4 сентября с рельсов сошел пассажирский поезд »Одесса — Днепр». Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.
Отмечается, что никто не пострадал.
В «Украинской железной дороге» («Укрзализныця») происшествие пока не комментировали. Других подробностей не приводится.
Также украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что в городе Измаил Одесской области в ночь на 4 сентября произошли взрывы. В регионе также была объявлена воздушная тревога.
Днем ранее глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что инфраструктура портовых объектов региона получила повреждения 3 сентября.
В ночь на воскресенье в Одесской области звучала сирена. Украинские СМИ передавали сведения о взрывах в Одессе и Рени.
24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.