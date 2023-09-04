В Одесской области Украины пассажирский поезд сошел с рельсов

В Одесской области Украины в ночь на 4 сентября с рельсов сошел пассажирский поезд »Одесса — Днепр». Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

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Отмечается, что никто не пострадал.

В «Украинской железной дороге» («Укрзализныця») происшествие пока не комментировали. Других подробностей не приводится.

Также украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что в городе Измаил Одесской области в ночь на 4 сентября произошли взрывы. В регионе также была объявлена воздушная тревога.

Днем ранее глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что инфраструктура портовых объектов региона получила повреждения 3 сентября.

В ночь на воскресенье в Одесской области звучала сирена. Украинские СМИ передавали сведения о взрывах в Одессе и Рени.