В Якутии ликвидировали пять лесных пожаров

Лесные пожары ликвидированы в Якутии за сутки на пройденной огнем площади свыше 20 тыс. га. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Якутии.

"За сутки потушено 5 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем, 20 512 га в Алданском, Нюрбинском, Олекминском, Усть-Майском районах. В то же время обнаружено 2 лесных пожара на площади 282 га в Горном и Алданском", - говорится в сообщении.

Всего на начало суток действует 31 лесной пожар на площади свыше 15,3 тыс. га. Из них 12 возгораний зафиксировано в Алданском районе, 9 - в Олекминском, 4 - в Нерюнгринском, 2 - в Усть-Майском, по одному - в Горном, Ленском, Кобяйском, Нюрбинском районах. Из них локализовано 3 возгорания на площади 342 га.

В тушении пожаров участвуют 290 человек, привлечено 19 единиц лесопожарной техники.