Полиция начала проверку после взлома квартиры Юлии Рутберг

Сотрудники полиции начали проверку после того, как неизвестные проникли в квартиру народной артистки России Юлии Рутберг и украли из нее деньги и драгоценности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации агентства, злоумышленники взломали замок в квартире Рутберг на Смоленской-Сенной площади в Москве. Предварительно, речь о нескольких миллионах рублей.

«По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются», — рассказал источник ТАСС.

По его словам, заявление в полицию подал сын артистки, который указал, что в момент происшествия дома никого не было. Сама Рутберг сейчас находится в Иркутске.

До этого Telegram-канал Baza со ссылкой на свой источник писал, что воры взломали квартиру актрисы и вынесли оттуда два миллиона рублей и €7 тысяч. Собеседник канала выразил мнение, что воры знали об отсутствии Рутберг в столице.

Сообщалось также, что в Красносельском районе Петербурга четверо мужчин с ножами и топором ворвались в квартиру местной жительницы и ограбили ее. Угрожая хозяйке холодным оружием, они украли у нее два мобильных телефона, украшения и почти 13 тысяч рублей наличными.