Бастрыкину будет доложено об обстоятельствах смерти подростка во время тренировки по боксу
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил руководителю Государственного следственного управления (ГСУ) СК России по Московской области Александру Старикову представить доклад о ходе расследования по уголовному делу о смерти подростка во время боксерского спарринга на территории стадиона «Металлург» в городе Видное. Об этом сообщает Telegram-канал СК.
Life со ссылкой на Shot сообщил, что подросток умер 1 сентября. Юноша был экипирован всеми элементами защиты. Ему стало плохо во время спарринга. Скорая помощь не смогла помочь молодому человеку, констатировав смерть. Причину смерти установит судмедэкспертиза. Подросток жил в полной семье. Он учился в Московском университете имени Витте.
Ранее российский гандболист Никита Задорожный умер в возрасте 27 лет.