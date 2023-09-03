В Новороссийске водитель маршрутки и другой мужчина, дождавшийся ее на остановке, избили пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал «Супер Новости Новороссийск» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что мужчина в белой рубашке, вышедший из автобуса, бьет ногой человека, пытающегося подняться с асфальта. К избиению еприсоединяется другой мужчина в черной футболке.

Как сообщили очевидцы происшествия, водитель маршрутки на одной из остановок вытолкнул пассажира на асфальт и начал избивать. К нему присоединился другой мужчина, который ждал приезда маршрутки на остановке. Предполагается, что для этого водитель предварительно созвонился с сообщником.

До этого стало известно, что водитель пытался скрыться от сотрудников Росгвардии задним ходом.