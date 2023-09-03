Сотрудник ФСИН бросил гранату в священника и главу села

«За столом сидели: 47-летний начальник отдела ФСИН, 45-летний глава сельского поселения, 34-летний настоятель храма в селе Шельшедом и их 36-летняя безработная знакомая. Но разговор не клеился, и обычные разборки перешли в иную плоскость: в порыве гнева начальник ФСИН бросил гранату в одну из комнат дома, где находились оппоненты, произошел взрыв», — сообщает Shot со ссылкой на источники.