Сотрудник ФСИН бросил гранату в священника и главу села

Shot: в Ярославской области ФСИНовец бросил гранату в священника и главу села
В Ярославской области сотрудник регионального управления ФСИН во время застолья повздорил с настоятелем храма, главой села и знакомой, после чего бросил в них гранату. Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями, сообщили источники.
«За столом сидели: 47-летний начальник отдела ФСИН, 45-летний глава сельского поселения, 34-летний настоятель храма в селе Шельшедом и их 36-летняя безработная знакомая. Но разговор не клеился, и обычные разборки перешли в иную плоскость: в порыве гнева начальник ФСИН бросил гранату в одну из комнат дома, где находились оппоненты, произошел взрыв», — сообщает Shot со ссылкой на источники.
Конфликт произошел в одном из домов в селе Никульское Большесельского района. Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями рук и ног. Начальник ФСИН доставлен на допрос. URA.RU направило запросы о комментарии во ФСИН России и УМВД по Ярославской области.