Известную российскую актрису ограбили в Москве

Известную актрису, народную артистку России Юлию Рутберг ограбили в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Как стало известно изданию, неизвестные взломали замок и вынесли из квартиры актрисы на Смоленской-Сенной площади два миллиона рублей и семь тысяч евро.

Отмечается, что грабители могли знать, что в этот момент в квартире никого не будет, поскольку Рутберг уехала на гастроли.