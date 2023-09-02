МЧС Турции предупредило об угрозе наводнения в Анкаре

В Анкаре в ближайшее время ожидаются сильные ливни, возможно наводнение. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС Турции.

В МЧС пояснили, что в Анкаре ожидаются сильные дожди. На фоне этого возможны наводнения в ряде районов города и, как следствие, перебои в работе транспорта.

В пресс-службе уточнили, что особенно сильные осадки выпадут на юге и востоке столицы Турции.

Напомним, что в 2022-2023 году на республику обрушились природные катастрофы. Несколько регионов страны пострадали от сильного землетрясения, лесных пожаров, засухи.