В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб один человек

"Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб - у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще двое жителей пострадали: у мужчины осколочные ранения грудной клетки, у женщины - осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины. Бригадами скорой они доставлены в центральную районную больницу, вся необходимая помощь оказывается", - написал он.