Жена актера Янина раскрыла подробности о «похоронивших» супруга мошенниках

Номер мошенников, которые сообщили ошибочную информацию о смерти актера Алексея Янина, был записан в приложении GetContact как «Морг Коломенский». Подробности о злоумышленниках, которые похоронили ее мужа, рассказала супруга артиста Дарья Янина в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Кинокомпания "Русское" (2015)

По словам Яниной, утром 2 сентября ей поступил звонок с незнакомого мобильного номера, а затем с городского номера позвонили родителям Алексея — девушка представилась старшей медсестрой НИИ имени Н.В. Склифосовского и сообщила о смерти родственника.

Эту историю мошенники поддерживали до трех часов дня, уточнила Янина.

«Мама Алексея перезвонила на городской номер — по которому с ней связывались с утра. Ответила девушка, подтвердила факт смерти, но быстро закончила разговор, сославшись на сильную занятость», — рассказала Дарья.

После женщина проверила незнакомый номер через GetContact и выяснила, что он записан как «Морг Коломенский» — эта информация смутила сотрудников ритуальных услуг, к которым семья уже успела обратиться.

«В результате они самостоятельно вышли на связь с главным врачом НИИ Сергеем Петриковым и получили опровержение. Я сразу выехала к Леше и попала к нему в палату реанимации», — отметила Янина.

Позднее Петриков связался с супругой актера и рассказал о том, что звонок ей поступил не от сотрудников больницы, а от мошенников. Главврач уточнил, что от аналогичной схемы пострадала еще одна семья — им тоже сообщили о смерти родственника, который поступил в эту больницу.