Крупный пожар в автосервисе в Санкт-Петербурге потушен

"К ликвидации происшествия привлекалось от РСЧС: 28 единиц техники и 106 человек личного состава, в том числе от МЧС: 19 единиц техники и 74 человек личного состава", – отмечается в сообщении пресс-службы МЧС по Санкт-Петербургу.