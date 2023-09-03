Под Курском после атаки ВСУ беспилотником загорелось нежилое здание

Старовойт: в результате атаки БПЛА ВСУ загорелось нежилое здание в Курчатове
Нежилое здание загорелось в городе Курчатове Курской области в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«В результате атаки украинского беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.
По его словам, пострадавших нет, возгорание уже ликвидировано.
Ранее Старовойт сообщил, что женщина пострадала при обстреле деревни Успеновки Кореневского района со стороны ВСУ.