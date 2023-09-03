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Старовойт: в результате атаки БПЛА ВСУ загорелось нежилое здание в Курчатове

Нежилое здание загорелось в городе Курчатове Курской области в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Под Курском после атаки ВСУ беспилотником загорелось нежилое здание
© РИА Новости

«В результате атаки украинского беспилотника зафиксировано возгорание нежилого здания в городе Курчатове», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет, возгорание уже ликвидировано.

Ранее Старовойт сообщил, что женщина пострадала при обстреле деревни Успеновки Кореневского района со стороны ВСУ.