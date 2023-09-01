В Ленинградской области остановилась часть Киришской ГРЭС

Киришская государственная районная электростанция (ГРЭС), которая расположена в Ленинградской области, приняла решение о приостановке 1 сентября работы части оборудования. Мера принята в связи с техническим сбоем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ПАО «ОГК-2», которая владеет станцией.

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В настоящее время оборудование станции поэтапно запускается, говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в пятницу на Киришской ГРЭС произошел технический инцидент с отключением общего паропровода ТЭЦ-части электростанции.

«В результате с 09:05 до 09:19 была частично приостановлена работа генерирующего оборудования»,— отметила пресс-служба.