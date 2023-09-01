Суд приговорил топ-менеджера «Рольфа» к 8,5 года колонии

Черемушкинский суд Москвы признал бывшего топ-менеджера группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро виновным по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей и приговорил его к 8,5 года колонии. Об этом пишет РИА Новости.

Также судья Евгений Филимонов, оглашая приговор, отметил, что дополнительно осужденному назначен штраф в полмиллиона рублей.

По версии следствия, которую поддержал в суде прокурор, сделка между ООО «Рольф» и компанией «Панабел Лимитед», которой были переведены деньги за акции ЗАО «Рольф Эстейт» была мнимой, а на самом деле акции не приобретались.

Защита же настаивала, что сделка была реальной и «каких-либо документов, содержащих недостоверные сведения о целях, основаниях и назначении платежа в документах не содержалось».

Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что изученные в ходе судебного процесса документы «наглядно и понятно показывали, что компании ООО «Рольф» и ЗАО «Рольф Эстейт» развивались, платили налоги и нанимали сотрудников», и просил его оправдать.