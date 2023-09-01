Суд приговорил топ-менеджера «Рольфа» к 8,5 года колонии
Черемушкинский суд Москвы приговорил к восьми годам и пяти месяцам колонии общего режима директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро по делу о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.
Как писала «Парламентская газета», ранее Следственный комитет РФ возбудил против основателя крупнейшего российского автодилерского холдинга «Рольф» Сергея Петрова и ряда других руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах «Рольфа» и дома у фигурантов дела, среди которых был Кайро, прошли обыски. По версии следствия, обвиняемые вывели за рубеж и присвоили себе четыре миллиарда рублей. Прокурор просил приговорить Кайро к девяти годам колонии общего режима.
«Суд постановил признать Кайро виновным и назначить ему наказание в виде 8,5 года колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей», — огласил решение судья, чьи слова приводит ТАСС.