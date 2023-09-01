Суд приговорил топ-менеджера «Рольфа» к 8,5 года колонии

Как писала «Парламентская газета», ранее Следственный комитет РФ возбудил против основателя крупнейшего российского автодилерского холдинга «Рольф» Сергея Петрова и ряда других руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах «Рольфа» и дома у фигурантов дела, среди которых был Кайро, прошли обыски. По версии следствия, обвиняемые вывели за рубеж и присвоили себе четыре миллиарда рублей. Прокурор просил приговорить Кайро к девяти годам колонии общего режима.