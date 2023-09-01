На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс пара, аварийная ситуация уже устранена, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в телеграм-канале первого вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко.

«На работу станции авария не повлияла. Параметры вырабатываемой тепло-электроэнергии не снижались, технологический процесс не нарушен, пострадавших нет», - пояснил Пономаренко.

Облако над ТЭЦ-2 напугало местных жителей. Красноярцы предположили, что на станции произошел взрыв и начался пожар, пишет издание «Наш Красноярский край».

Однако в МЧС заверили, что распространяемая в соцсетях информация о крупном пожаре на ТЭЦ-2 не соответствует действительности.

В свою очередь в Сибирской генерирующей компании отметили, что «произошел технический инцидент на котле Красноярской ТЭЦ-2», в результате чего был «кратковременный выброс золы».