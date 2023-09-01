Митволь признал вину в хищении при строительстве метро

Председатель совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий", бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признал вину в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске, его уголовное дело будет рассматриваться в Железнодорожном районном суде в особом порядке. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, первое судебное заседание назначено на 14 сентября.

"Уголовное дело в отношении Митволя передали в Железнодорожный районный суд Красноярска. Судебное заседание назначено на 14 сентября. Дело будет рассматриваться в особом порядке", - рассказал собеседник агентства.

В свою очередь представитель защиты Митволя подтвердил ТАСС информацию о рассмотрении дела в особом порядке, но отказался от комментариев.

Бывший замглавы Росприроднадзора Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Позднее мера пресечения Митволю была заменена на домашний арест. В рамках уголовного дела был арестован также бывший руководитель краевого транспортного управления, министр транспорта региона Константин Димитров. В настоящий момент он также находится под домашним арестом и уволен с поста министра.