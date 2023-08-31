Россиянин обрил наголо жену и отрубил ей кисть

В Пермском крае мужчина отрубил своей супруге кисть правой руки. Об этом в четверг, 31 августа, пострадавшая сама рассказала журналистам.

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По словам девушки, официально муж нигде не работал, употреблял наркотики, частно поднимал руку на нее и их пятилетнего сына.

Однажды она с ребенком решила провести выходные у своей матери, а по возвращении домой супруг начал скандалить. Он запер жену в комнате, пристегнул ее наручниками рукой к ноге и обрил наголо. После этого он избил ее, надев боксерские перчатки.

Этот ад продолжался три недели. В один из дней мужчина приковал к батарее супругу и заставил признаться на видео, что та занимается проституцией. После этого он отрубил жертве кисть. В это время в квартире находился маленький сын пары.

— На этот раз он стал обвинять меня в неверности. Сперва говорил, что его родная сестра проститутка, якобы он недавно об этом узнал, а потом стал говорить, что и я такая же, — рассказала девушка «Комсомольской правде».

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали тирана и заключили под стражу. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением предмета, используемого в качестве оружия» и «Изнасилование», передает сайт регионального СК.