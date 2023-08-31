$95.93+0.22104.45+0.97

СК попросил поместить под стражу главу ОМВД Басманного района Москвы

Следственный комитет РФ потребовал поместить под стражу начальника ОМВД Басманного района Москвы Сергея Андреева, задержанного по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает ТАСС.

СК попросил поместить под стражу главу ОМВД Басманного района Москвы
© Ura.ru/TACC

По информации агентства, в Тушинский суд Москвы поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения Андрееву в виде заключения под стражу.

Руководителя ОМВД подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Shot писал, что Андреев подозревается в мошенничестве.

В начале августа в Самарской области задержали министра здравоохранения региона Армена Беняна.

В июне сообщалось о задержании за превышение полномочий главы города Анжеро-Судженск в Кемеровской области Александра Рыбалко. Вместе с градоначальником был задержан бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом городской администрации. Их заподозрили в махинациях со строительством жилья для детей-сирот.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости