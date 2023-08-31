СК попросил поместить под стражу главу ОМВД Басманного района Москвы

По информации агентства, в Тушинский суд Москвы поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения Андрееву в виде заключения под стражу.

В июне сообщалось о задержании за превышение полномочий главы города Анжеро-Судженск в Кемеровской области Александра Рыбалко. Вместе с градоначальником был задержан бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом городской администрации. Их заподозрили в махинациях со строительством жилья для детей-сирот.